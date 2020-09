In der Nacht zum Freitag ist ein 27 Jahre alter Autofahrer in der Maxstraße in Waldsee von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Straßenlaterne und einer Hauswand kollidiert. Laut Polizei streifte das Heck seines Autos auch ein geparktes Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Außerdem sprach der Mann undeutlich und schwankte. Da der 27-Jährige den freiwilligen Alkoholtest ablehnte, mussten die Polizeibeamten ihn zur Dienststelle bringen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein wurde sichergestellt, und die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.