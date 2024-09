Einen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro an drei Autos richtete ein 21-jähriger Autofahrer in Schifferstadt an. Laut Polizei verlor der Mann am Samstagabend gegen 23.50 Uhr in der Altenhofstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte dort mit mehreren geparkten Fahrzeugen. Verletzt wurde dabei niemand. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nachdem er eine Blutprobe abgegeben hatte und eine Sicherheitsleistung erhoben worden war, wurde er auf freien Fuß gesetzt.