Die Polizei hat am späten Freitagabend um 23.55 Uhr einen 26 Jahre alten Mann in der Harthauser Straße in Dudenhofen angehalten, der betrunken auf einem E-Scooter unterwegs war. Laut den Beamten ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,18 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein.