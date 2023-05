Ein 40-jähriger Radfahrer ist am Samstagabend in der Eisenbahnstraße in Iggelheim auf ein geparktes Auto geprallt. Polizisten stellten bei ihm Alkoholgeruch und drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Atemalkoholtest ergab 2,62 Promille. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Das gilt auch für einen 21-Jährigen Mercedes-Fahrer, den Beamte der Autobahnpolizei Ruchheim am Sonntag um 0.10 Uhr auf der A650 bei Maxdorf kontrollierten. Er roch nach Alkohol und gab an, in Bad Dürkheim ein Fest besucht zu haben. Einen Atemalkoholtest lehnte der 21-Jährige ab. Eine Blutprobe folgte.