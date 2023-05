An der Laterne auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes landete ein Kleintransporter am Samstagmorgen. Der Wagen war laut Polizei schon zuvor wegen unsicherer Fahrweise aufgefallen. Die Polizisten sahen schnell den Grund: Die beiden 32 und 54 Jahre alten Insassen schliefen fest an ihrem „Laternenparkplatz“. Alkoholtests bestätigten den Verdacht: Der Jüngere wies eine Atemalkoholkonzentration von 3,25 Promille auf, der 54-Jährige von 2,93 Promille. Beide stritten ab, den Kleintransporter gefahren zu haben. Blutproben und weitere Ermittlungen wurden veranlasst. Zeugenhinweise werden erbeten an Telefon 06235 495-0 oder E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.