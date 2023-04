Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Verhandlung gegen einen 40-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Rheinauen, der im Kaufland in Speyer mit einem falschen Fünfzig-Euro-Schein bezahlen wollte, ist vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts ein Urteil gefallen. Eine Psychiaterin sollte einen Einblick in die Krankheit des Angeklagten geben, mit der er sein Verhalten zu erklären versuchte.

Der Vorfall ereignete sich vor rund einem Jahr: Die Kassiererin fand, dass sich der sehr eng zusammengefaltete Fünfziger, den sie vom Angeklagten entgegennahm, „komisch“ anfühlte.