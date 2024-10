Der SPD-Ortsverein Otterstadt ist Opfer eines Betrugsversuchs geworden. Vorsitzende Bianca Staßen informiert über das Vorgehen der Betrüger. Der Polizei ist die Masche bekannt, sie trat zuletzt laut einer Sprecherin aber nicht mehr auf.

Am Feiertag erhielt Walter Reichert, Kassier des SPD-Ortsvereins Otterstadt, eine E-Mail, in der er aufgefordert wurde, eine Zahlung zu leisten. Am Ende der Nachricht stand „Grüße Bianca“. Der Betrüger spielte auf Bianca Staßen, die Vorsitzende der Otterstadter SPD, an. Es folgte die Erklärung des Betrügers, dass die Zahlung für einen Beamer sei. Er gab Kontodaten sowie einen Betrag von 1850,35 Euro an und schrieb im Namen von Staßen noch, dass er die Rechnung später schicken werde. Walter Reichert sei skeptisch geworden, weil er normalerweise über jede Anschaffung der SPD informiert ist und ihm ein gekaufter Beamer nichts sagte. Er informierte Staßen, die bestätigte, eine solche E-Mail nicht gesendet zu haben. Beim Blick auf die Absender-Adresse wurde deutlich, dass es sich nicht um Staßens E-Mail-Adresse handelte.

Die SPD-Vorsitzende vermutet, dass sich der Betrüger zuvor auf der SPD-Internetseite über die Vereinsverhältnisse informiert habe und daher Kassier Reichert bewusst in ihrem Namen angeschrieben wurde.

Bei Geld immer skeptisch sein

Ghislaine Wymar, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, teilt am Freitag auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, dass die Betrugsmasche unter dem Namen CEO-Fraud, der „Chefmasche“, bekannt sei. Die Abkürzung CEO steht für Chief Executive Officer und betitelt die oberste Führungskraft in einem Unternehmen. Nach Angaben von Wymar sind der Polizei – abgesehen vom Otterstadter Fall – aktuell seit langer Zeit keine solche Fälle im Dienstgebiet bekannt. Die Pressesprecherin gibt mit, bei Geldforderungen immer misstrauisch zu sein, diese kritisch zu prüfen, die E-Mail-Adresse abzugleichen und vor einer Überweisung mit dem vermeintlichen Absender in Kontakt zu treten.