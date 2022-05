Nachdem es mehrere solcher Anrufe im Rhein-Pfalz-Kreis gegeben hat, warnt die Polizei Schifferstadt nun vor Anrufen von angeblichen Europol-Mitarbeitenden. Die Betrüger am Telefon behaupteten, dass es Unstimmigkeiten oder Probleme mit der Identität der Angerufenen gebe. Bislang erkannten alle Geschädigten die Betrugsmasche und beendeten das Gespräch. Der Anruf, der laut Polizei in der Regel deutsche Mobilfunknummern vorgaukelt, läuft in der Regel so ab, dass zunächst eine Ansage von einer Computerstimme kommt. Diese gibt vor, dass die ID-Card der Angerufenen verwendet worden sei. Im Anschluss erfolgt die Aufforderung, die Taste „1“ zu drücken sowie eine Weiterleitung zu einem angeblichen Sachbearbeiter, der das Gespräch auf englischer Sprache führt. Offensichtlich werden in diesem Gespräch persönliche Daten abgeglichen, aktualisiert oder zusätzlich in Erfahrung gebracht, die wiederum für weitere Straftaten Verwendung finden. Die Polizei rät, das Gespräch zu beenden und auf gar keinen Fall persönliche Daten durchzugeben.