Eine 59-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ist einem Whatsapp-Betrüger zum Opfer gefallen. Laut Polizei erhielt sie auf ihrem Handy zunächst eine SMS von ihrem angeblichen Sohn, dass dieser eine neue Handynummer habe und das alte Handy kaputt sei. Die Dame speicherte die Nummer in ihrem Telefon ein und nahm mit dem vermeintlichen Sohn Kontakt über den Nachrichtendienst WhatsApp auf. In dem Glauben, ihrem Sohn in einer Notlage zu helfen, überwies sie über zwei Tage verteilt etwa 4000 Euro. Erst danach bemerkte sie den Betrug. Die Polizei rät Bürgern, misstrauisch zu werden, wenn sie über Messenger-Dienste zu Geldzahlungen aufgefordert werden.