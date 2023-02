Opfer von einer Art Wechselgeldtrick ist am Donnerstagabend eine Frau geworden, die in einem Geschäft in der Schifferstadter Kirchenstraße arbeitet. Eine junge Frau betrat laut Polizei den Laden und wollte Batterien und Reinigungsmittel kaufen. Beim Bezahlvorgang wollte sie über den Preis verhandeln und legte einen 200-Euro-Schein zur Bezahlung hin. Schließlich überlegte sie es sich anders und wollte doch nichts kaufen, sodass die Verkäuferin ihr den 200-Euro-Schein zurückgab und das auf der Theke liegende Wechselgeld wieder in die Kasse gab. Hierbei fiel ihr dann auf, dass 80 Euro fehlten. Da hatte die Täterin das Geschäft jedoch bereits verlassen. Die junge Dame kann wie folgt beschrieben werden: Sie ist zirka 20 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, von schmaler Statur, sie hat einen dunklen Hautteint, dunkle Augen, sie trug ein Kopftuch sowie einen weiß-gelb-gemusterten Schal und sprach gebrochen Englisch. Hinweise an die Polizei bitte unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.