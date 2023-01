Einen Betrug mit offenbar wochenlanger Vorbereitung, der ihr am Dienstag angezeigt wurde, meldet die Polizei. Demnach teilte ein angeblicher Staubsaugervertreter einer 83-Jährigen Mitte November mit, dass für ihren Staubsauger ein Wartungsschutz bestünde. Trotz Einwänden der Seniorin kam der Vertreter in der zweiten Dezemberwoche persönlich zu ihr und pries einen neuen Staubsauger an, den sie für einige Zeit kostenlos testen könne. Den Staubsauger der 83-Jährigen nahm der Mann laut Polizei mit. Kurz vor Weihnachten erhielt die Frau dann eine Rechnung für den ihr überlassenen Staubsauger in Höhe von 1400 Euro. Das Gerät dürfte nach Polizeiangaben deutlich weniger wert sein. Ein 46-jähriger Tatverdächtiger aus Hessen sei ermittelt worden, die Kriminalpolizei ermittelt weiter.