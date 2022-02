Einem Angehörigen gehe es sehr schlecht, sie brauche dringend Geld, sagte eine Frau, die am Mittwochnachmittag bei einer Anwohnerin der Von-Denis-Straße in Limburgerhof klingelte. Als Pfand für einen dreistelligen Geldbetrag händigte die Dame der Anwohnerin eine Kette aus. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge entspricht der Wert der Kette nicht dem ausgehändigten Geldbetrag. In einem weiteren Fall am gleichen Tag, gegen 18.30 Uhr, in der Tilsiter Straße in Schifferstadt, gab eine Frau mit ähnlicher Beschreibung gegenüber einer Anwohnerin an, Geld für einen Schlüsseldienst zu benötigen, weil sie sich ausgesperrt habe. Als die Anwohnerin erwiderte nicht genug Geld zu haben, gab sich die Dame mit einem geringeren Betrag zufrieden, diesmal für eine angebliche Taxifahrt. Wohl weil die Anwohnerin darauf bestand mit auf das Taxi zu warten, gab ihr die Dame das Geld zurück und entfernte sich in Richtung Bleichstraße, wo zwei Männer, beide dunkel gekleidet , auf sie warteten. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen laut Polizei zunächst erfolglos. Es wird wegen Betrugsdelikten ermittelt. Die Frau, die klingelte, wird so beschrieben: zirka 45 Jahre alt, 1,70 Meter groß, kräftige Statur, blonde Haare, auffallend schicke Bekleidung. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.