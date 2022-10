Über einen vollendeten und einen versuchten Betrug berichtet die Polizei für Speyer und Römerberg. Am Samstag gegen 20.30 Uhr hat eine 78-jährige Frau einen Anruf von falschen Kriminalbeamten erhalten. Der Dame erzählte man, sie sei im Besitz von Falschgeld. Dieses müssten zwei Beamte daher sicherstellen. Kurz darauf erschienen auch zwei Männer bei ihr. Diese beschlagnahmten jedoch nicht nur das angebliche Falschgeld, sondern durchsuchten auch die Wohnung der Seniorin nach Wertgegenständen. Es entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von circa 7000 Euro. In dem anderen Fall wurde ein 41-jähriger Mann Mitte dieser Woche weit über 20 Mal angerufen. Dabei versuchten Betrüger ihm weiszumachen, er habe bei einem Gewinnspiel gewonnen. Die Masche der Betrüger liegt bei der Variante darin, so die Polizei, dass der angebliche Gewinn erst nach Eingang einer Zahlung überwiesen werden könne. Nachdem die anvisierten Opfer die Gebühr überweisen, erhalten sie jedoch keinerlei Gewinn und wurden damit um die Anzahlung „erleichtert“. Der 41-Jährige durchschaute den Trick und meldete den Betrugsversuch der Polizei.