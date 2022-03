Im Lauf des Donnerstags haben mehrere Personen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt Anrufe erhalten, die von angeblichen Polizeibeamten, vermeintlichen Mitarbeitern des IT-Unternehmens Microsoft, einer angeblichen Ärztin und einer vermeintlichen Enkelin ausgingen. Laut Polizei gab die vermeintliche Ärztin am Telefon an, dass eine an Corona erkrankte Patientin eine Tablette im Wert von 15.000 Euro benötige und nur die angerufene Seniorin weiterhelfen könne. Eine weitere Betrügerin gab sich als Enkeltochter aus und verlangte 15.000 Euro für ein neues Fahrzeug. Ein Senior erhielt eine WhatsApp Nachricht seiner angeblichen Tochter, die aufgrund von Problemen rund 2000 Euro benötige. In keinem der Fälle kam es zu einem finanziellen Schaden bei den Betroffenen. Ziel der Betrüger ist es, die Angerufenen durch geschickte Gesprächsführung nach vorhandenem Bargeld oder Wertgegenständen auszufragen, so die Beamten. Die Polizei informiert darüber, dass Polizisten niemals jemanden unter der Notruf-Nummer 110 anrufen. Polizisten forderten auch niemanden dazu auf, Geld oder Wertgegenstände herauszugeben. Bei solchen Anrufen sollte man einfach auflegen.