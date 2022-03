Der Tank sei fast leer, und für Diesel fehle das Geld, also könnten sie nicht weiterfahren. Mit diesen Worten hielt ein Duo einen Mann am Freitagmittag an der Anschlussstelle zur A 61 zwischen Schifferstadter und Böhl-Iggelheim an und bettelte um Geld. Der Mann roch den Braten und verständigte die Polizei, die sogleich aufbrach und die beiden Männer kontrollierte und deren mit britischem Kennzeichen durchsuchte. Und siehe da: Die Einsatzkräfte fanden nicht nur Bargeld im Auto. Der Tank war noch zu einem Viertel voll. Die Reichweite betrug laut Anzeige noch 283 Kilometer.