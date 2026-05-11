Unbekannte haben in Mutterstadt eine Seniorin mit einem Schockanruf um mehrere tausend Euro gebracht. Nach Angaben der Polizei glaubte die Frau am Freitagabend, zwischen etwa 19 und 20 Uhr, mit ihrer Schwiegertochter zu sprechen, die ihr sagte, der Sohn habe einen tödlichen Unfall verursacht. Die Seniorin übergab daraufhin – um die Untersuchungshaft für ihren Sohn abzuwenden – in der Nähe ihrer Wohnung das Geld an einen unbekannten Mann. Der Abholer war laut Polizei etwa 1,70 Meter groß, ungefähr 35 Jahre alt, korpulent, hatte dunkle Haare und einen dunklen Oberlippenbart. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die am Freitagabend gegen 20 Uhr im Bereich der Keltenstraße Verdächtiges beobachteten oder den Mann gesehen haben. Hinweise nahm die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter 0621 963 23312 oder per E‑Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.