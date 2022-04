Die eine wollte mit Kryptowährung Geld verdienen, die andere einen Staubsauger erwerben – beide Frauen sind Geld los und haben dafür nichts in der Hand. Eine entsprechende App, um mit Kryptowährung zu handeln, hat sich laut Polizei eine Schifferstadterin im Februar heruntergeladen und registriert. Im Anschluss wurde sie von einem Mann kontaktiert, der in der Folgezeit mehrere Geldüberweisungen forderte, um hiermit angeblich eine Kryptowährung zu erwerben und diese gewinnbringend weiterzuverarbeiten. Erst als sich die Bank der Schifferstadterin bei ihr meldete, wurde ihr der Betrug bewusst: Statt eines Gewinns hatte sie einen Vermögensschaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei ermittelt. Mehrere Hundert Euro ist eine Limburgerhoferin los, die über eine Internetplattform am Donnerstag einen Staubsauger kaufen wollte. Sie erhielt eine SMS mit einem Link für den Bezahlvorgang. wie die Beamten berichten. Nach Betätigung des Links wurde die Geschädigte misstrauisch und beendete den Bezahlvorgang. Sie löschte die SMS und ließ ihre Kreditkarte vorsorglich sperren. Leider zu spät, sagt die Polizei: Die Abrechnung ihres Kreditkartenkontos zeigte, dass Geld abgebucht worden war, den Staubsauger erhielt sie nicht. Die Polizei warnt deshalb vor dem Öffnen von SMS unbekannter Absender. Informationen zu dem Kriminalitätsphänomen „Smishing“ – eine Zusammensetzung aus SMS und Phishing – sowie Verhaltenshinweise fänden sich im Internet.btw