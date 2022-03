Beton wird trocken und hart – und dann ist er nur noch schwer wegzubekommen. Doof, wenn ein Betonmischfahrzeug seine Ladung auf der Straße verteilt, so wie am Mittwoch gegen 15.30 auf der Speyerer Straße in Limburgerhof, und das über mehrere Hundert Meter. Während eine Spezialfirma die Straße reinigte, hielt die Freiwillige Feuerwehr den Beton laut Polizei feucht. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Neben der Fahrbahn wurden geparkte Fahrzeuge mit Beton verschmutzt. Bevor er auf dem Lack trocknete, wischte der Mischer-Fahrer ihn ab. Fahrer, die dennoch Schäden an ihren Autos feststellen, sollen sich bei der Polizei melden: Telefon 06235 495-0, E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.svw