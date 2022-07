Zum ersten persönlichen Wiedersehen nach über zwei Jahren Corona-Pause waren Mitglieder des Vorstands des deutsch-französischen Freundschaftskreises Harthausen Anfang Juli in die französische Partnergemeinde in Burgund gereist.

Mitglieder des Comité de Jumelage Uchizy, des Radsportclubs, des Gemeinderats sowie der seit zwei Jahren amtierende neue Bürgermeister der 820-Einwohner-Gemeinde, Arnaud Maire du Poset, empfingen die Gäste aus der Pfalz am Freitagnachmittag im Salle Communale am Place de Harthausen in der Ortsmitte von Uchizy. Unter den Besuchern war auch Ortsbürgermeister Harald Löffler (CDU) mit Gattin Sabine. Die beiden ersten Bürger ihrer Gemeinden begegneten sich dort erstmals persönlich. Ihr Treffen war sofort von hoher gegenseitiger persönlicher Wertschätzung geprägt.

Neben der Freude über das Wiedersehen war auch die Zukunft der Partnerschaft ein Thema. Im kommenden Jahr jährt sich die Gründung der Beziehung zum 45. Mal. Die Feier dazu soll – wie immer zu „halben“ Jubiläen – wieder in Harthausen steigen. Geplant ist derzeit, dass zu Pfingsten 2023 (28./29. Mai) eine Delegation im Bus und eine Gruppe von Radfahrern in die Tabakgemeinde kommt. „Wir freuen uns schon darauf. Für uns geht es jetzt an die Vorbereitung. Noch ist nichts endgültig festgelegt“, sagte die Vorsitzende des Harthausener Freundschaftskreises, Marie-Laure Fargeix-Claassen, nach der Rückkehr im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Der genaue Ablauf und dass Detailprogramm würden in den kommenden Monaten noch festgelegt.

Im Übrigen verlief der Besuch fast wie früher: herzliche Gespräche, gute Stimmung, ausgedehntes gutes Essen und Trinken waren die Markenzeichen. Savoir vivre: Die Franzosen wissen trotz allem immer noch, wie das geht – und sie beweisen es immer wieder gerne.