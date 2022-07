Der Hochdorf-Assenheimer Rat hat sich einverstanden erklärt, dem örtlichen Bestatter höhere Entgelte für seine Dienste zu bewilligen.

Mit der Firma Bestattungen Manz arbeiten die Kommunen schon seit 1998 zusammen. Das Unternehmen kümmert sich um alles, was an Arbeiten in Zusammenhang mit Beerdigungen auf den Friedhöfen anfällt. Dabei stelle Manz stets einen würdevollen Ablauf sicher, hob die FWG-Fraktionsvorsitzende Monika Schönbucher hervor, als die Hochdorf-Assenheimer Politiker als letzte im Bunde über die höheren Entgelte berieten, die das Unternehmen im Frühjahr beantragt hatte.

Bei einem Gespräch mit seinen Amtskollegen Manuela Winkelmann (CDU, Dannstadt-Schauernheim) und Thomas Angel (FWG, Rödersheim-Gronau) im Rathaus habe die Firma darum gebeten, zum Beispiel die Preise für das Ausheben von Gräbern etwas anzupassen, berichtete Ortsbürgermeister Walter Schmitt (FWG). „Es gibt in dieser Branche keinen Wettbewerb, zudem war das Angebot fair und ergab Sinn“, sagte er. Schönbucher pflichtete ihm bei: Die Forderungen seien berechtigt und nachvollziehbar.

In zwei Schritten erhöhen

Auf den ersten Blick sei der Anstieg einiger Posten um etwa 60 Prozent schockierend, fand CDU-Fraktionschef Christoph Saliba. Aber auf lange Sicht sei das Erhöhen der Entgelte gerechtfertigt, zumal die Firma zuverlässig sei und mit großem Engagement sowie großer Empathie ihre Aufgaben erledige. Auch Stefan Veth (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde, betonte: „Es waren keine überzogenen Forderungen darunter.“

Der Entwurf sah vor, die Entgelte für die Friedhofsdienstleistungen in zwei Schritten zu erhöhen: zum 1. September 2022 und zum 1. Mai 2023. An die dann geltenden Preise sollte Manz zwei Jahre gebunden sein und danach jährlich einen Inflationszuschlag von 3,5 Prozent erhalten.

„Das würde bedeuten, dass die Entgelte über die nächsten zehn Jahre automatisch um 35 Prozent steigen“, verdeutlichte Wolfgang Handrich (SPD) und wollte wissen, wie das verteilt wird. Die Antwort von Ortschef Schmitt: „Über die Friedhofsgebühren.“ Am Ende sprachen sich alle dafür aus. Immerhin müsse das Unternehmen ja die allgemeinen Preissteigerungen und vor allem die drastisch gestiegenen Energie- und Betriebskosten kompensieren.