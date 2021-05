Die Straße zur Rheinfähre zwischen Altrip und Mannheim hat die neugegründete Initiative „Besser Radfahren Rheinauen“ bei ihrem ersten (Online-)Treffen am Dienstag unter die Lupe genommen. Außerdem hat sie eine Plattform gestartet, auf der Bürger eigene Ideen für die Verbesserung des Radverkehrs angeben können.

In einem Arbeitskreis der Grünen aus Altrip und Mannheim, dem Verkehrsforum Rhein-Neckar und lokalen Fahrradverbänden wurde nach Angaben der Veranstalter über Lösungen für sicheren und gut ausgebauten Radverkehr auf dem Weg zum Altriper Fähranleger diskutiert. Die Zubringerstraße zur Rheinfähre zwischen Altrip und Mannheim entspreche aber „nach Jahrzehnten noch immer nicht den Erfordernissen eines sicheren Fuß- und Radverkehrs“, kritisierte Peter Preis, Vorstandsmitglied der Altriper Grünen und Initiator der Aktion. Jedoch könne nur mit einer sicheren Infrastruktur der Umstieg auf das Rad gelingen. Daher habe man mit den umliegenden Interessenvertretern den Arbeitskreis „Sicherer Fuß- und Radverkehr auf den Fährzubringerstraßen“ initiiert.

Ideen online einbringen

Nach Vorstellung der Initiatoren sollen dazu Ideen und Anliegen der Bürger aus Altrip gesammelt und gemeinsam mit Politik und Verwaltung kontinuierlich an der Verbesserung der Infrastruktur gearbeitet werden. Dafür sei laut Peter Preis eine Online-Beteiligungsplattform aufgesetzt worden, wo Interessierte ihre Vorschläge und Anliegen für besseren Radverkehr in der Verbandsgemeinde angeben und sich an der Umsetzung beteiligen können. Dies kann geschehen über die Homepage www.gruene-altrip.de/radfahren, oder per E-Mail an radfahren@gruene-altrip.de.