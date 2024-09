Zu einer besonderen Weinprobe lädt die Ortsgemeinde Heßheim für Freitag, 4. Oktober, 19 Uhr, in die Gemeindebücherei ein. Zu Gast ist dann Christine Schulte-Schaetzke, Kultur- und Weinbotschafterin aus Heuchelheim, mit ihrer Veranstaltung „Starke Frauen der Pfalz – gestern und heute“. Schulte-Schaetzke stellt dabei berühmte oder wiederzuentdeckende Frauen unterschiedlicher Epochen und Metiers vor. Außerdem präsentiert sie Weingüter der Region, die von Frauen geführt werden, sowie Weine junger Winzerinnen aus der Pfalz. Daneben wird auch ein wenig Weinwissen vermittelt, zum Beispiel über Sensorik sowie über die Kombination von Wein und Speisen. Die Teilnahme kostet 22 Euro inklusive Wein und Brotgebäck. Anmeldung per E-Mail an bibliothek@oghessheim.de.