Mehrere Eltern haben sich in den vergangenen Wochen über die Buslinie 482 des Unternehmenes Palatina Bus GmbH beschwert. Die Linie, die von Freinsheim aus über Lambsheim nach Maxdorf fährt, sei ständig unpünktlich, oft seien die Busse zu voll, um einzusteigen – und in zwei Fällen sei der letzte mögliche Bus auch bereits an einer Haltestelle vorbeigefahren, ohne Schüler mitzunehmen. Das Unternehmen hat auf RHEINPFALZ-Anfrage versprochen, zumindest in einem Kritikpunkt temporär nachzubessern. In welcher Zwickmühle sich die Eltern befinden, wie genau sich das Unternehmen äußert und was die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis dazu sagt, erfahren Sie hier.