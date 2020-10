Wessen Auto ist am Dienstag gegen 12.15 Uhr in der Parkstraße in Altrip beschädigt worden? Das will die Polizei Schifferstadt wissen. Eine 35-jährige Autofahrerin hat zu dieser Zeit mit ihrem Wagen einen geparkten Pkw gestreift, fuhr weiter, kehrte jedoch mit Stift und Papier zurück. Da war das Auto aber schon weg. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Laut Polizei muss die 35-Jährige mit einem Strafverfahren rechnen, da sie sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Der Halter des beschädigten Wagens wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.