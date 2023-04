Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der Ausbildungsmesse in der Schifferstadter Jugendstrafanstalt (JSA) sollen den Jugendlichen auf ihrem Weg in das „Leben danach“ Türen geöffnet werden. Ob sie hindurchgehen – das liegt jedoch an ihnen.

Sascha* hat Drogen genommen und damit gehandelt. Seine Strafe: zwei Jahre und drei Monate. Jetzt ist er 25, in vier Monaten wird er entlassen. Etwas nervös steht er am Rand der großen