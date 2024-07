Expressionistisch, abstrakt, symbolisch: Bilder des Heßheimer Künstlers Bernhard Röhrenbeck sind zurzeit in der Frankenthaler Reihe „Kunst im Rathaus“ zu sehen.

Was haben Woodstock, der ägyptische Horusfalke und die Macht des Goldes gemeinsam? Die auf den ersten Blick so unterschiedlichen Bilder von Bernhard Röhrenbeck offenbaren Facetten eines umtriebigen Künstlerlebens: „Ich bin ein Expressionist“, sagt der Maler. In seiner Kunst gehe es ihm um den Gesamtausdruck.

Röhrenbeck hat die Künstlergruppe „La Fenêtre“ gegründet, die regional ausstellt. Der Künstler selbst changiert zwischen Malerei und Musik. Am Anfang sei der Blues, sagt Röhrenbeck. Mit seiner Band „Stuck on Stage“ hat der gebürtige Ludwigshafener in den 1980er Jahren an Wettbewerben teilgenommen. Dann kam die Band „Yellow Birds“, mit der er in den 90ern sechs Jahre lang auf dem Strohhutfest spielte. Heute ist Röhrenbeck in der Wormser Coverband „Ready’n’Rock“ aktiv.

„Das fertige Bild ist immer da“

Neben der Musik hat der Wahl-Heßheimer vor gut 20 Jahren die Malerei für sich entdeckt. Als alternative Art des Ausdrucks und weil er etwas Bleibendes schaffen wolle: „Die Musik ist nach dem Konzert fertig, das fertige Bild ist immer noch da“. Er sei nicht hin- und hergerissen zwischen Ton und Farbe, er brauche beides, sagt Röhrenbeck: „Musik und Malerei ergänzen sich in meinem Innern.“

15 Öl- und Acrylbilder von Röhrenbeck sind derzeit im zweiten Stock des Frankenthaler Rathauses zu sehen. Die Auswahl dokumentiert die Entwicklung seines Schaffens. Vom Duktus der Musik inspirierte Großformate wie „Sinfonie“ und „Dynamic“ sind darunter. Sie wirken locker und luftig. Im Kontrast dazu atmet das flirrend-ornamentale „Flower Power“ den psychedelischen Geist Woodstocks. Ergänzt wird es von „Potpourri“, einem an New Wave erinnernden Dripping-Werk.

Symbolgehalt und Ausdruckskraft überraschen

Mit stimmungsvollen Landschaften wie „Seacape“ und „Berge und See“ zeigt Röhrenbeck seine Anfänge als Landschaftsmaler. „Horus“ spielt auf seine Zeit als Tauchlehrer in Ägypten an. Dafür überarbeitete er einen Papyrus collagenhaft. Farbfeldmalerei in Lasurtechnik und Leuchteffekt sind „Basalt“ und „Silberader“. Hier wurde Farbe schichtweise aufgetragen oder mit gemahlenen Kieseln modifiziert.

Röhrenbecks Bilder sind keinem Stil eindeutig zuzuordnen, sie überraschen mit Symbolgehalt und Ausdruckskraft. Weitere Werke gibt es online bei Instagram unter „bernhardroehrenbeck“.

Termin

„Kunst im Rathaus“ im oberen Stock des Frankenthaler Rathauses mit Bildern von Bernhard Röhrenbeck; die Schau läuft bis 23. August, der Eintritt ist frei. Geöffnet Montag bis Mittwoch 8.30 bis 16 Uhr, Donnerstag bis 18 Uhr, Freitag bis 12.30 Uhr.