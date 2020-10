Stadtrat, Kreistagsmitglied, Beigeordneter, und nun Direktor der Landeszentrale für politische Bildung: Bernhard Kukatzki ist und war vielfältig politisch und kulturell tätig. Am Samstag wird der Schifferstadter 60 Jahre alt.

Bernhard Kukatzki wurde am 10. Oktober 1960 in Speyer geboren. Nach Abitur und Zivildienst studierte er Politikwissenschaft, Geschichte und Jüdische Studien an der Universität in Landau und an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg. In den 1990er-Jahren war er als freier Journalist und Autor tätig. Der SPD trat er 1997 bei. 2002 wurde Kukatzki wissenschaftlicher Mitarbeiter des Frank-Loeb-Instituts an der Universität Landau, danach war er zehn Jahre für die Vorderpfalz als SPD-Geschäftsführer tätig.

Von 1986 bis 1989 sowie von 1999 bis 2014 war er Mitglied im Stadtrat in Schifferstadt, von 1989 bis 1994 Beigeordneter. Darüber hinaus gehört er dem Kreistag des Rhein-Pfalz-Kreises mit Unterbrechung mehr als 20 Jahre an. Von 2016 bis Sommer 2019 war er als Erster Kreisbeigeordneter Stellvertreter des Landrats und Sozial- und Jugenddezernent. Im Dezember 2014 rückte er für Hannelore Klamm in den rheinland-pfälzischen Landtag nach und war bis Mai 2016 Abgeordneter.

Dem Bezirkstag Pfalz gehörte Kukatzki 15 Jahre an: 1984 bis 1994 als Vertreter der Grünen, 2014 bis 2019 als SPD-Mitglied. Der Bezirksverband Pfalz ehrte ihn für seine Verdienste mit dem Wappenschild. Seit rund drei Jahren leitet der Schifferstadter die Landeszentrale für politische Bildung in Mainz. Der Kenner der jüdischen Geschichte der Pfalz hat sich mit regional- und lokalgeschichtlichen Veröffentlichungen einen Namen gemacht.