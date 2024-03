Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hase Hans ist aus dem Häuschen und mit ihm der Nachwuchs der drei Otterstädter Kitas Arche Noah, Casa Vincentina und Abenteuerland. Mit dem Tanz um den Schneemann auf dem Königsplatz sollen nicht nur die Wolken am Himmel, sondern auch der Winter vertrieben werden. Blieb am Samstag nur eine Frage: Was macht der Storch auf dem Traktor?

Wetterfest sind die Mädchen und Jungen von Otterstadt. Soviel steht fest. Trotz kurzer Dusche von oben versammeln sie sich pünktlich am Aufstellungsplatz vor der Grundschule. In sämtlichen