Wegen eines Fahrradfahrer, der beim Rheingönheimer Kreuz auf der B 9 unterwegs war, haben Zeugen die Autobahnpolizei Ruchheim am Donnerstag um 22.40 Uhr informiert. Und tatsächlich entdeckten die Beamten auf dem Standstreifen, inzwischen bei der Anschlussstelle Mutterstadt, einen in Schlangenlinien fahrenden Fahrradfahrer. Der 20-jährige Mann war offensichtlich betrunken, ein Test ergab 1,43 Promille. Bei der weiteren Befragung erklärte er reumütig, am Mittag auch noch Drogen genommen zu haben. Daraufhin wurde dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.