Einen E-Scooter-Fahrer, der berauscht auf seinem Roller unterwegs war, hat die Polizei am Mittwochabend in Hanhofen erwischt. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten die Beamten den 19-Jährigen gegen 21.15 Uhr an den Gewerbewiesen Sie sahen bei dem Fahrer Anzeichen auf Drogenkonsum. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Den E-Scooter musste der junge Mann stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel.