Das Benefiz-Fußballturnier „Kicken für Iquique“ der Kolpingsfamilie ist aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Doch die Veranstalter hoffen trotzdem auf Unterstützung für das Hilfswerk.

Leicht gefallen ist dem Organisationsteam der Kolpingsfamilie Schifferstadt die Entscheidung nicht. Doch die „coronabedingte Unsicherheit“ lässt es nach Aussage von Karl Teutsch derzeit nicht zu, eine Hallenveranstaltung wie das Benefizturnier umzusetzen. Deshalb muss „Kicken für Iquique“, das für den 1. November geplant war, in diesem Jahr ausfallen.

Seit 2003 unterstützen die Kolping-Kicker mit dem jährlichen Benefizturnier die Projekte des 2017 verstorbenen Paters Paul Oden für Straßenkinder in Iquique. Der Pirmasenser war seit 1954 in Chile als Steyler Missionar tätig. Dort gründete er mit dem damaligen Bischof von Iquique die Fundación Nino en la Huella, eine Kindertagesstätte, um Straßenkindern ein sicheres Umfeld zu bieten und Kindern aus extremen Familienverhältnissen zu helfen. Mittlerweile werden dort 400 Kinder betreut. Das letzte Projekt von Pater Paul, das er in eigener Regie und aus Spenden aus Deutschland gegründet hat, ist das Kinderzentrum „El Rubio“ in Alto Hospicio, einem Elendsviertel in 700 Metern Höhe in der Atacama-Wüste. Hier werden 60 Kinder im Alter von fünf bis 15 Jahren betreut und mit Essen versorgt. Odens Projekte werden von seinen Vertrauten weitergeführt.

Im vergangenen Jahr konnte die Kolpingsfamilie das Hilfswerk mit 3700 Euro unterstützen, teilt Karlheinz Steck vom Orgateam mit. Die Kicker und Helfer sind traurig, dass sie in diesem Jahr durch die Turnierabsage kein Geld erspielen können. Damit Iquique trotzdem bedacht werden kann, freuen sie sich über Spenden – auch ohne Turnier. Informationen über das Hilfswerk von Pater Paul findet man auf der Homepage der Kolpingsfamilie Schifferstadt: www.kolping-schifferstadt.de.

