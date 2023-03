Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem Benefizkonzert haben die TC Big Band Haßloch und der Böhl-Iggelheimer Kulturverein DorfArt am Sonntag Spenden für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal gesammelt. Dabei präsentierten die rund 20 Musiker Jazz in all seinen Facetten – und genossen ihren ersten Auftritt seit Beginn der Pandemie sichtlich.

„Wir haben überlegt, mit welchen Mitteln wir helfen können. Und das ist die Musik“, brachte es Bandleader Paul L. Schütt auf den Punkt, wie die Idee zum Benefizkonzert