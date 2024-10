In der protestantischen Kirchengemeinde Lambsheim findet wieder eine Kleidersammlung für die Hilfsorganisation Bethel statt: am Samstag, 19. Oktober, von 10 bis 17 Uhr statt. Die Abgabestelle befindet sich im protestantischen Schwesterhaus, Stadtgrabenstraße 25. Kleiderspenden werden dort nur an diesem Tag im genannten Zeitraum angenommen. Infos unter www.evkirche-lambsheim.de.