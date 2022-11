Die Journalistin und Autorin Elke Heidenreich wird für eine Benefiz-Lesung nach Schifferstadt kommen. Die Erlöse sollen den Flutopfern im Ahrtal zugutekommen.

Elke Heidenreich ist Preisträgerin des Ernst-Johann-Literaturpreises 2021 der Stadt Schifferstadt. Wie die Verwaltung mitteilt, wird die Autorin unter anderem aus ihrem neuen Buch „Ihr glücklichen Augen“ lesen. In diesem Erzählband nimmt Heidenreich ihre Leser auf ihre beruflichen und privaten Reisen mit. Diese führten sie nach China, Neuseeland, USA, Wales, Italien und Portugal. Die Orte bereiste sie nicht als Touristin, „sondern taucht ganz ein in die Städte, Orte und Landschaften und sucht Kontakt mit Einheimischen“, ist in der Ankündigung zu lesen. Sie erzählt darin von ganz persönlichen Erlebnissen und Begegnungen, zum Beispiel von ihrer ersten Reise nach Paris im Alter von 17 Jahren oder von einer misslungenen Florenz-Reise. Die Lesung wird musikalisch begleitet von dem Pianisten Marc-Aurel Floros. Die Bücher können nach der Lesung erworben werden, Elke Heidenreich wird diese auch signieren.

Noch Fragen?

Benefiz-Lesung mit Elke Heidenreich für der Flutopfer im Ahrtal am Sonntag, 4. Dezember, um 17 Uhr in der Aula des Paul-von-Denis-Schulzentrums. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Anmeldung per E-Mail unter stadtmarketing@schifferstadt.de oder telefonisch unter 06235 44-126.