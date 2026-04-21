Maxdorf. Die Stiftung „Zu guter Letzt“ ruft für 2026 zu einer Benefiz-Lauf-Challenge zugunsten eines neuen Hospizes in Maxdorf auf.

Teilnehmende der Challange können das ganze Jahr über per Spaziergang, Nordic Walking oder Jogging Kilometer sammeln und diese in Spenden umwandeln. Die Sparkasse Vorderpfalz unterstützt die Aktion mit bis zu 5000 Euro.

Wer selbst spendet, legt eine beliebige Strecke zurück und überweist pro gelaufenem Kilometer einen Euro auf das Konto DE81 5455 0010 0193 8401 47 (Sparkasse Vorderpfalz, Verwendungszweck: Spendenlauf). Alternativ können sich Teilnehmende einem Sponsoring durch die Sparkasse anschließen: Dafür werden die gelaufenen Kilometer sowie Belege (Streckenfotos, Distanzangaben, teilnehmende Personen) dokumentiert und per WhatsApp an 0172 4145790 gesendet, mit Nennung der Sparkasse Vorderpfalz als Sponsor. Die Sparkasse stellt einen Spendentopf von bis zu 5000 Euro für 5000 gemeldete Kilometer bereit. Mit den Mitteln soll der Bau eines Hospizes in Maxdorf unterstützt werden. Nach Angaben der Sparkasse Vorderpfalz, deren Stiftergemeinschaft der Stiftung „Zu guter Letzt – Stiftung-Hospizbegleitung im Rhein-Pfalz-Kreis“ angehört, soll das Projekt die Versorgung schwerkranker Menschen in der Region verbessern. Weitere Informationen erteilt die Sparkasse Vorderpfalz, Marketing und Kommunikation, Ludwigstraße 54a, Ludwigshafen, Telefon: 0621 5992 9264, E-Mail: sarah.schoenberger@sparkasse-vorderpfalz.de.