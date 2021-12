Innerhalb weniger Tage waren 500 Plätzchenausstecher in Form des Speyerer Doms über die Ladentheke gegangen, jetzt sind sie wieder verfügbar, wie das Bistum Speyer am Mittwoch mitteilte. Die Ausstecher, die der Dombauverein Speyer in diesem Jahr auf den Markt gebracht hat, kosten 7,50 Euro. Der Erlös aus dem Verkauf trägt zum Erhalt des Bauwerks bei. Erhältlich sind die Ausstecher montags bis samstags von jeweils 10 bis 16 Uhr sowie sonntags von 12 bis 16 Uhr in der Dom-Info auf der Südseite der Kathedrale. Dort werden auch andere Dom-Produkte verkauft, etwa Domsekt und -wein sowie Dom-Anhänger aus Sterlingsilber, die unter dem Motto „Ein Herz für den Dom“ angeboten werden.