Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einen Klimaschutzmanager zu haben, das ist absolut notwendig, finden die Grünen und fordern, die Stelle in der Verbandsgemeinde Maxdorf zu schaffen. Bei anderen Verwaltungen ist auf dieser Position wenig Beständigkeit zu erkennen. Deshalb haben die anderen Fraktionen Fragen. Allen voran: Was macht so ein Klimaschutzmanager eigentlich?

Wie schnell ein kleines Wörtchen, „sinnvoll“ zum Beispiel, zu einem großen Missverständnis führen kann. Ob es denn „sinnvoll“ ist, dass ein Klimaschutzmanager