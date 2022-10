Der Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim hat sich Gedanken über sein Programm fürs kommende Jahr gemacht. Ein Wunsch des Gremiums ist die Einführung eines Seniorennachmittags in Lambsheim.

Nachdem Sonja Welz im August vom Vorsitz zurückgetreten ist, steht Renate Glover dem Beirat für ältere Menschen vor. Sie thematisierte in der Mitgliederversammlung am Mittwoch in Heßheim, dass Lambsheim als einzige der sechs Ortsgemeinden der VG keine kommunale Seniorenstube habe. Ein regelmäßiger offener Treffpunkt, etwa monatlich an einem Nachmittag, soll dort deshalb ins Leben gerufen werden, am liebsten im protestantischen Gemeindehaus. Doch dafür müsse das Votum der Kirchengemeinde abgewartet werden. Zur Betreuung der Lambsheimer Seniorenstube werde ein Helferteam gebraucht.

Für 2023 hat der Seniorenbeirat zwei Vorträge in Planung: im März zum Thema „Herzinfarkt und Schlaganfall zu Hause“ und im April/Mai zum Thema Pflegegrade. Der Vorschlag, einen Vortrag der Lambsheimer Firma Gaia über Fotovoltaikanlagen anzubieten, wurde vom Beirat abgelehnt. Er verweist auf die Möglichkeit persönlicher Beratung von Bürgern durch die Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde.

Auch eine Lesung steht auf der Wunschliste

Das Lieblingsprojekt der neuen Vorsitzenden Glover ist eine Literaturlesung. Sie soll im zweiten Halbjahr im Lambsheimer Schlosskeller in der Junkergasse stattfinden. Einen Termin gibt es noch nicht.

Der Internetauftritt der Verbandsgemeindesenioren soll weiterhin von Gabi Mentzel-Mir Shakkeh betreut werden. Verlautbarungen des Beirats sollen jeweils in der ersten und dritten Woche eines Monats im Amtsblatt erscheinen. Die letzte Sitzung des Gremiums in diesem Jahr findet am 14. Dezember statt. Im nächsten Jahr sollen die vorgeschriebenen sechs Sitzungen wieder im Bürgersaal Lambsheim stattfinden, weil im Heßheimer Verwaltungsgebäude brandschutztechnische Maßnahmen umgesetzt werden.