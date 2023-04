Die Beindersheimer Straße in Großniedesheim ist seit Dienstag für den Durchgangsverkehr gesperrt. In zwei Bauabschnitten wird in den kommenden Monaten die Hauptwasserleitung erneuert. Die Ankündigung und die schlecht ausgeschilderte Umleitung sorgen für Ärger. Die Stadtwerke glauben, im „üblichen Umfang“ informiert zu haben.

Zahlreiche Wasserrohrbrüche erschütterten im vergangenen Jahr Großniedesheim. Betroffen waren die Hauptdurchgangsstraßen. Danach wurden die Leitungen in der Heppenheimer Straße und im Streckenabschnitt von deren Einmündung in die Kleinniedesheimer Straße bis zur Beindersheimer Straße ausgetauscht.

Nun soll in zwei Bauabschnitten die Leitung in der Beindersheimer Straße bis zum Wasserwerk erneuert werden. Dafür wurde am Dienstag der Bereich zwischen Hintergasse und Gartenstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. „Viele waren dann doch sehr überrascht“, berichtet Ortsbürgermeister Michael Walther (SPD) verärgert, weil zuvor weder im Amtsblatt noch in der Tageszeitung über den Start der Bauarbeiten informiert worden sei.

Es gibt keine Schleichwege

Als problematisch empfindet Walther zudem die Hinweisschilder für die Umleitung. In Beindersheim wird darauf hingewiesen, dass die Beindersheimer Straße nur bis zur Hausnummer 19 befahrbar sei. Es fehlt der Hinweis, dass es sich um die Straße in Großniedesheim handelt. Das habe in den ersten Tagen schon für manche Irritationen gesorgt. Autofahrer hätten in Großniedesheim versucht, über Schleichwege die Baustelle zu umfahren. Das sei aber nicht möglich.

Das Wenden sei für Pkw nicht so problematisch, wohl aber für Lastwagen, die ebenfalls schon vor der Absperrung gestanden hätten, berichtet Walther. „Die haben mir wirklich leid getan.“ In den ersten beiden Tagen habe er einige Bürger am Telefon besänftigen müssen. Er rechnet damit, dass sich die Lage beruhigt, da sich das Wissen über die Baustelle verbreitet. „Da hätte einiges besser laufen können“, kritisiert der Ortsbürgermeister jedoch.

Stadtwerke: Anwohner wurden informiert

„Wie bei anderen Projekten und Maßnahmen üblich, wurden die Bürger und Anwohner entsprechend über die Baumaßnahme informiert“, informiert die Sprecherin der Stadtwerke, Anna Haselmaier, auf Anfrage der RHEINPFALZ. Mit der Verkehrsbehörde, dem Bürgermeister und Gemeindevertretern seien die Schritte abgestimmt und im Einklang geregelt worden. „Eine Info an die Presse wurde dahingehend, wie bei anderen Baustellen auch nicht üblich, nicht rausgegeben“, schreibt Haselmaier. Der Ärger wegen der Beschilderung in Beindersheim sei den Stadtwerken bisher nicht bekannt. „Wir werden dies aber prüfen.“

Die Bauzeit für die jetzt in Angriff genommenen Abschnitte liegt laut den Stadtwerken bei rund sechs Monaten. Für die gesamte Erneuerungsstrategie in Großniedesheim müssten rund 600.000 Euro investiert werden. Die alte Graugussleitung aus den 1930er-Jahren wird entfernt und durch eine Duktilgussleitung mit größerem Durchmesser ersetzt.