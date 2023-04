Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Albrecht-Dürer-Grundschule Beindersheim hat nach Jahren der kommissarischen Leitung wieder eine Rektorin: Susanne Gärtner. Sie war zuletzt Studienleiterin, schwärmt von ihrem neuen Arbeitsplatz und denkt schon an das Programm für das Schulfest im Juli.

Was genau sie an ihrer neuen Wirkungsstätte voranbringen will, lässt Susanne Gärtner noch offen. Sie wolle sich an den Wünschen des Kollegiums orientieren, erklärt sie.