Beindersheim. Beindersheim hat das Förderprogramm für Balkonkraftwerke abgeschlossen. Seit dem Start im Jahr 2024 bis kurz vor Ostern wurden 50 Balkonkraftwerke gefördert.

Nach Angaben der Ortsgemeinde wurde das Programm im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms für Klimaschutz und Innovation (KIPKI) des Landes Rheinland-Pfalz umgesetzt. Die Gemeinde habe damit gezielt Bürger in Beindersheim beim Einstieg in die private Stromerzeugung unterstützen wollen. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, stellte die Ortsgemeinde dafür insgesamt 10.000 Euro bereit. Pro Anlage gab es einen Zuschuss von 200 Euro. Das Angebot richtete sich laut Gemeinde an Mieter und Eigentümer. In der Mitteilung heißt es: „Uns war es wichtig, dass die Fördermittel direkt bei den Menschen in Beindersheim ankommen. Mit dem Zuschuss konnten wir einen einfachen und niedrigschwelligen Einstieg in die Nutzung von Solarenergie ermöglichen.“ Laut Ortsgemeinde wurde mit dem kurz vor Ostern 2026 gestellten letzten Antrag das Förderprogramm abgeschlossen. Die Gemeinde wertet die vollständige Ausschöpfung der Fördermittel als Zeichen für ein großes Interesse am Thema erneuerbare Energien auf kommunaler Ebene.