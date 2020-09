Beim Auszug aus der früheren gemeinsamen Wohnung in Römerberg ist am Mittwoch ein 34-Jähriger offenbar handgreiflich gegenüber seiner 29-jährigen Ex-Partnerin geworden. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich beide gegen 17 Uhr für den Umzug getroffen. Dabei kam es zu lautstarken Streitigkeiten, die darin gipfelten, dass die Frau von ihrem Ex-Partner mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen worden sein soll. Die Polizei stellte Rötungen im Gesicht bei der 29-Jährigen fest. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Außerdem wurde ihm die Kontaktaufnahme zu seiner Ex-Partnerin in den kommenden Tagen per polizeilicher Gewaltschutzverfügung untersagt.