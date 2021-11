Kurioser Unfall mit einem Müllfahrzeug: Als der 54-jährige Fahrer eines Mülllasters am Donnerstag gegen 7.15 Uhr beim Linksabbiegen von der Kurzen Straße in die Waldseer Straße mehrfach rangieren musste, klemmte er beim Zurücksetzen den Arm seines am Heck befindlichen 35-jährigen Kollegen zwischen Lkw und einer Mülltonne ein. Laut Polizei wurde die Tonne an eine Hauswand gedrückt, sodass diese beschädigt wurde. Der 35-Jährige sei nur leicht verletzt worden. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter. Die Polizei entdeckte das Müllfahrzeug gegen 8 Uhr am Schillerplatz. Gegen den Fahrer wird nun laut Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.