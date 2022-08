Auf dem Schifferstadter Kunsthandwerkermarkt am kommenden Wochenende werden die Kunsthandwerke nicht nur verkauft.

Es hat schon Tradition: Immer am letzten Augustwochenende ist in Schifferstadt Kunsthandwerkermarkt, vorausgesetzt, Corona macht keinen Strich durch die Rechnung. Doch dieses Wochenende ist es wieder soweit: Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. August, jeweils von 11 bis 18 Uhr, steht die Rettichmetropole ganz im Zeichen von Selbstgemachtem und Handgefertigtem für Haus und Garten. Nach mehr als zehn Jahren hat sich der Markt in der Region herumgesprochen und lockt laut Stadtmarketing immer wieder viele Besucher aus dem weiteren Umkreis.

Über 40 Aussteller haben sich angekündigt. Viele von ihnen seien schon beim ersten Kunsthandwerkermarkt dabei gewesen, andere kommen zum ersten Mal nach Schifferstadt. „Im idyllischen Adlerhof, der angrenzenden Großen Kapellenstraße sowie dem Rathausvorplatz können die Besucher kreativen Schmuck, handgeschöpfte Naturseifen, kunsthandwerkliche Keramik, Bilder- und Buchbindekunst, Holz- und Drechselarbeiten sowie selbst gefertigte Textilien aus verschiedenen Materialien bestaunen und kaufen“, kündigt Katrin Pardall vom Stadtmarketing an. An einigen Marktständen werden die Aussteller ihr Handwerk vor Ort ausüben. Es werden zum Beispiel Perlen gewebt und Ledergürtel sowie Glasperlen hergestellt. Auch Holzschnitt- und Drechselarbeiten werden live zu sehen sein.

Musik von Arlo & Friends

Über 80 Aussteller haben sich nach Auskunft von Katrin Pardall bei der Stadt beworben, das Team des Stadtmarketings hatte also die Qual der Wahl. Dabei habe man versucht, ein ausgewogenes Angebot zu erstellen. „Wir legen sehr viel Wert auf ein buntes und gut durchmischtes Angebot. Wer also ein außergewöhnliches Geschenk sucht, wird sicherlich auf dem Mart fündig“, ist sie sich sicher.

Doch das Wochenende werde nicht nur sehenswert, sondern auch hörenswert. Am Samstag und Sonntag, jeweils ab 13 Uhr, spielt die Band Arlo & Friends. Manch einer wird sie von Auftritten bei Veranstaltungen wie Swinging Schifferstadt kennen. Bummeln, Kaufen, Staunen, Musikhören – das macht auch hungrig. Abhilfe wird es an den gastronomischen Ständen geben. Auch das im Veranstaltungsgelände liegende Heimatmuseum öffnet an beiden Tagen seine Pforten.

Einfach weiter bummeln

Und wer am Sonntag tatsächlich nichts auf dem Kunsthandwerkermarkt gefunden oder noch weiter in Shopping-Laune ist, der kann in den Geschäften der Innenstadt weiter einkaufen. Denn am 28. August ist dort verkaufsoffener Sonntag. Ein Hinweis, vor allem für Gäste von außerhalb, hat Katrin Pardall noch: Der Adlerhof und ein Teilbereich der Großen Kapellenstraße werden für den Verkehr am Samstag und Sonntag gesperrt. Parkplätze gibt es, zeitlich begrenzt, im Bereich Marktplatz, Jakobsgasse und Festplatz.