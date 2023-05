Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit 12.000 Zuschauern hat der Präsident des Karnevalvereins Uno, Klaus Krieg, beim ersten Waldseer Fasnachtsumzugs nach Corona gerechnet. Gefühlt waren es noch mehr. Bestes Wetter, beste Stimmung und beste Organisation ergaben ein Top-Ergebnis.

Irgendwie hat die Ruhepause den Mitwirkenden gut getan. Denkt man an die Umzüge in der Vergangenheit, kommen durchaus Bilder gut gelaunter Menschen in kunterbunten Faschingsoutfits in den Kopf, die gemeinsam