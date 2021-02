Das nennt man auf frischer Tat ertappt: Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt hatten gerade eine Kontrollstelle in der Schauernheimer Straße eingerichtet, als sie einen Pkw-Fahrer sahen, der während der Fahrt aus einer Bierflasche trank. Die Beamten folgten ihm zu Fuß zur nächsten Ampelkreuzung. Der 26-jährige Autofahrer gab laut Polizei auch gleich an, mehr als nur die eine Flasche getrunken zu haben. Ergebnis des Alkoholtests: 1,28 Promille. Eine Blutprobe in der Dienststelle und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sind die Folge. Und Auto und Fahrzeugschlüssel sind auch erstmal weg.