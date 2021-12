Weil er einen Frontalzusammenstoß vermeiden wollte, ist ein 23-Jähriger am Donnerstag mit seinem Auto an einer Hauswand gelandet. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 20.55 Uhr auf der Rehhofstraße in Richtung Salierstraße unterwegs, als ein entgegenkommendes Fahrzeug auf die Gegenspur geriet. Beim Ausweichen geriet der 23-Jährige auf dem feuchten Grünstreifen ins Schleudern. Sein Wagen prallte mit dem Heck gegen eine Hauswand, die dabei laut Polizei beschädigt wurde. Der Fahrzeugführer zog sich eine Platzwunde über dem Auge zu, sein 18-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Der Verursacher fuhr weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.