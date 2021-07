Zwei neue Ratsmitglieder in der CDU-Fraktion hat Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) in der letzten Sitzung vor der Sommerpause begrüßt: Helge Harder und Ulrike Knoch. Dass sie ins Gremium nachgerückt sind, lag daran, dass der Erste Beigeordnete Franz Zirker und die Beigeordnete ohne Geschäftsbereich Brigitte Roos (beide CDU) ihre Ratsmandate niedergelegt haben. Beigeordnete bleiben sie. Es sei geplant gewesen, nach der Hälfte der Legislaturperiode Platz zu machen, erklärte Zirker. Er wolle dem Missverständnis verbeugen, dass es Probleme in der Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister gebe.