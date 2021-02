Eine Beifahrerin ist am Mittwoch gegen 14.30 Uhr bei einem Autounfall auf der Kreisstraße 13 zwischen Waldsee und Altrip schwer verletzt worden. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn mit Schnee und Eis bedeckt. Wie die Polizei mitteilte, kam die Autofahrerin in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Feuerwehr musste die Beifahrertür mit schwerem, hydraulischem Gerät öffnen. Am Fahrzeug entstand laut Polizei Totalschaden, der Baum wurde leicht beschädigt. Außer der Feuerwehr waren auch mehrere Rettungswagen und der Rettungshubschrauber im Einsatz.

Unfallflucht eine Stunde zuvor

Eine Stunde zuvor hatte sich auf derselben Strecke laut Polizei ein Unfall mit einem Lastwagen und einem Bus ereignet. Dabei stießen die Fahrzeuge mit den Außenspiegeln zusammen, wodurch ein Schaden von rund 1000 Euro entstand. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, sodass die Polizei nun Zeugen sucht, die sich unter 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden sollen.