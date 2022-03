Diebesgut hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle auf dem Mitfahrerparkplatz in Römerberg gefunden. Am Dienstagnachmittag hatten Beamte dort den Kleintransporter eines 50-Jährigen in Augenschein genommen. Im Laderaum des Fahrzeugs fanden sie Kupferkabel und Gabelstaplerbatterien in untypisch großen Mengen. Überprüfungen ergaben laut Polizei, dass sich das Ladegut eigentlich im Bestand einer Speyerer Firma befinden sollte. Der 50-Jährige räumte den Diebstahl sowie einen weiteren zurückliegenden Diebstahl von Firmeneigentum ein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Wert des Diebesgutes im vorliegenden Fall bewegt sich im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich. Die Ermittlungen hinsichtlich mutmaßlicher früherer Taten dauern an.